Ексгравець "Карпат" Понде може повернутись в Україну: відомо клуб
Колишній гравець львівських "Карпат" Крістіан Понде може повернутись в український чемпіонат. Послугами нападника цікавиться донецький "Олімпік".
Клуб переглядає гравця румуна з паспортом португальця, повідомляє SportArena.
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Повернення в український чемпіонат
Після того, як Понде покинув Львів він вже близько 6 місяців знаходиться без команди.
Понде підписав контракт з львів'янами у 2018 році та виступав протягом 1,5 сезону за "левів". Покинув команду на початку 2020 року.
У "Карпатах" вісім разів відзначався у воротах суперників в 36 поєдинках. У минулому сезоні зіграв 11 матчі, де 1 раз засмутив голкіпера.
Кар'єра Крістіана Понде
- Понде – вихованець академії "Спортингу".
- Дебютував в основній команді у 2015 році у кубковому поєдинку проти "Белененсеша". Цей матч став першим та єдиним у складі команди для гравця.
- Сезон 2016/17 Понде провів у оренді в "Спортингу Ковілья" у другому за рівнем дивізіоні Португалії.
- У серпні 2018 року поповнив склад "Карпат", підписавши із клубом контракт на 3 роки, але достроково покинув команду після 1,5 років у ній.