Колишній гравець львівських "Карпат" Крістіан Понде може повернутись в український чемпіонат. Послугами нападника цікавиться донецький "Олімпік".

Клуб переглядає гравця румуна з паспортом португальця, повідомляє SportArena.

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Повернення в український чемпіонат

Після того, як Понде покинув Львів він вже близько 6 місяців знаходиться без команди.

Понде підписав контракт з львів'янами у 2018 році та виступав протягом 1,5 сезону за "левів". Покинув команду на початку 2020 року.

У "Карпатах" вісім разів відзначався у воротах суперників в 36 поєдинках. У минулому сезоні зіграв 11 матчі, де 1 раз засмутив голкіпера.

Кар'єра Крістіана Понде