Украинский полузащитник Тарас Коблюк на одном из сайтов поиска работы опубликовал резюме грузчика.

Футболист, проживающий во Львове, указал желаемую заработную плату 8 тысяч гривен. Об этом пишет Sport Arena.

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Сроки получения образования в Луцке совпадают с тем временем, когда Коблюк выступал за вторую команду "Волыни".



Фото: Work.ua

Что известно про Тараса Коблюка

Что известно о Тарасе Коблюке 26-летний игрок с 2015-го по 2017 год играл за ровенский "Верес", а с 2017-го по 2018-ый находился в ПФК "Львов". С тех пор он не играл в футбол, а резюме было опубликовано как раз в 2018 году.

В активе Коблюка 11 матчей за "Верес" и 4 игры за ПФК "Львов" (2 асисты).