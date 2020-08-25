Український півзахисник Тарас Коблюк на одному з сайтів пошуку роботи опублікував резюме вантажника.

Футболіст, який проживає у Львові, вказав бажану заробітну плату 8 тисяч гривень. Про це пише Sport Arena.

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Терміни отримання освіти в Луцьку збігаються з тим часом, коли Коблюк виступав за другу команду "Волині".



Фото: Work.ua

Що відомо про Тараса Коблюка

26-річний гравець з 2015-го по 2017 рік грав за рівненський "Верес", а з 2017-го по 2018-ий перебував у ПФК "Львів". З тих пір він не грав в футбол, а резюме було опубліковано як раз у 2018 році.



В активі Коблюка 11 матчів за "Верес" і 4 гри за ПФК "Львів" (2 асисти).