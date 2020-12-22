Колишній гравець київського Динамо Домагой Віда відзначився голом за Бешикташ. Гравець п'яткою елегатно перевів м'яч у ворота.

У рамках 13-го туру чемпіонату Туреччини Бешикташ вдома приймав Ерзурумспор. Господарі без проблем розгромили суперника, а гол захисника Домагоя Віди ще довго буде снитись у жахливих снах голкіпера, пише 24 канал.

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Гол ексдинамівця

За рахунку 2:0 на користь господарів відзначився колишній захисник Динамо Віда. Хорват підключився до атаки. Бешикташ подав м'яч з кутового, але захисники розрядили ситуацію. М'яч знову повернувся до гравця господарів на фланзі. Друга подача якого вже стала результативною.

Віда відгукнувся на передачу та майстерно одним дотиком у стрибку п'яткою перевів м'яч повз голкіпера – 3:0. Цей гол став справжнім шедевром у зустрічі.

На цьому господарі не зупинились. За дві хвилини рахунок поєдинку став вже 4:0. Абубакар оформив дубль.

Наголосимо, що для хорватського оборонця цей гол став першим у сезоні.

Після перемоги Бешикташ із 2 очками розташувався на 4 місці. Вони впритул наблизились до лідерської трійки.

Гол Домагоя Віди дивіться відео