Нападающий польской Ягеллонии Хесус Имас показал в штрафной площадке соперника невероятную технику, которая еще и изменила результат на табло. Такому результативному удару позавидуют ведущие звезды футбола.

30-летний форвард Ягеллонии Хесус Имас отметился голом в матче против Ракува. Хотя его команда обидно уступила 3:2, но удар нападающего будет одним из претендентов на лучший гол года, пишет 24 канал.

Стоит увидеть Гол Харатина принес победу Ференцварошу и лидерство в Венгрии: видео

Фантастический гол

Он может стать главным кандидатом на приз ФИФА имени Ференца Пушкаша за лучший гол года. Который вручат уже в следующем 2021-м году.

Имас технично обработал мяч, перекинув через голову соперника и с разворота нанес точный удар в ворота Ракува. Этот гол стал последним во встрече, установив счет матча – 3:2 в пользу Ракува.

Кто такой Хесус Имас? 30-летний испанский форвард, который не выступал за национальную сборную и известные клубы в Ла Лиге. Из наиболее известных – Кадис. Перейдя в Польшу значительно улучшил свою игру и стал стабильным игроком основного состава. В польском чемпионате выступал за Вислу, а в 2019 году перешел в Ягеллонию.