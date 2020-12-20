Игрок Ягеллонии роскошным финтом обыграл соперника и забил гол с разворота: видео
Нападающий польской Ягеллонии Хесус Имас показал в штрафной площадке соперника невероятную технику, которая еще и изменила результат на табло. Такому результативному удару позавидуют ведущие звезды футбола.
30-летний форвард Ягеллонии Хесус Имас отметился голом в матче против Ракува. Хотя его команда обидно уступила 3:2, но удар нападающего будет одним из претендентов на лучший гол года, пишет 24 канал.
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Фантастический гол
Он может стать главным кандидатом на приз ФИФА имени Ференца Пушкаша за лучший гол года. Который вручат уже в следующем 2021-м году.
Имас технично обработал мяч, перекинув через голову соперника и с разворота нанес точный удар в ворота Ракува. Этот гол стал последним во встрече, установив счет матча – 3:2 в пользу Ракува.
Кто такой Хесус Имас?30-летний испанский форвард, который не выступал за национальную сборную и известные клубы в Ла Лиге. Из наиболее известных – Кадис. Перейдя в Польшу значительно улучшил свою игру и стал стабильным игроком основного состава. В польском чемпионате выступал за Вислу, а в 2019 году перешел в Ягеллонию.
- Ягеллония – середняк чемпионата Польши. Сейчас команда с 17 очками занимает 9 место.
- В этом 2020-м году престижную награду имени Пушкаша получил игрок Тоттенхэма Сон Хин Мин за гол в ворота Бернли.
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