Экс-игрок "Динамо" огорчил команду трех украинцев в европейском чемпионате: видео
"Антверпен" нанес очередное поражение "Гента" на старте чемпионата Бельгии – 1:0.
Единственным голом в матче отметился 34-летний экс-форвард "Динамо" Дьемерси Мбокани на 17-й минуте игры, пишет 24 канал.
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После этого "Гент" активно пытался отыграться и нанес почти втрое больше ударов по воротам (15 против 6), однако это так и не удалось.
- Видео гола Мбокани
- За "Гент" с первых минут сыграли украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун. Двух первых заменили на 74-й и 77-й минутах соответственно.
- "Гент" проиграл уже третий матч подряд после старта нового сезона чемпионата Бельгии. "Гент" не набрал еще ни одного очка, команда идет на последнем 18-ом месте.
- Ранее команда трех игроков сборной Украины уступила "Сент-Трюйден" (1:2) и "Кортрейке" (1:2). В обоих матчах голом отметился Пластун.