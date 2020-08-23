"Антверпен" нанес очередное поражение "Гента" на старте чемпионата Бельгии – 1:0.

Единственным голом в матче отметился 34-летний экс-форвард "Динамо" Дьемерси Мбокани на 17-й минуте игры, пишет 24 канал.

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После этого "Гент" активно пытался отыграться и нанес почти втрое больше ударов по воротам (15 против 6), однако это так и не удалось.

Видео гола Мбокани