"Антверпен" завдав чергової поразки "Генту" на старті чемпіонату Бельгії – 1:0.

Єдиним голом у матчі відзначився 34-річний ексфорвард "Динамо" Дьємерсі Мбокані на 17-й хвилині гри, пише 24 канал.

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Після цього "Гент" активно намагався відігратись та наніс майже втричі більше ударів по воротах (15 проти 6), однак це так і не вдалось.

Відео голу Мбокані