Ексгравець "Динамо" засмутив команду трьох українців у європейському чемпіонаті: відео
"Антверпен" завдав чергової поразки "Генту" на старті чемпіонату Бельгії – 1:0.
Єдиним голом у матчі відзначився 34-річний ексфорвард "Динамо" Дьємерсі Мбокані на 17-й хвилині гри, пише 24 канал.
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Після цього "Гент" активно намагався відігратись та наніс майже втричі більше ударів по воротах (15 проти 6), однак це так і не вдалось.
- Відео голу Мбокані
- За "Гент" з перших хвилин зіграли українці Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун. Двох перших замінили на 74-й і 77-й хвилинах відповідно.
- "Гент" програв вже третій матч поспіль після старту нового сезону чемпіонату Бельгії. "Гент" не набрав ще жодного очка, команда йде на останньому 18-у місці.
- Раніше команда трьох гравців збірної України поступилася "Сент-Трюйдену" (1:2) і "Кортрейку" (1:2). В обох матчах голом відзначився Пластун.