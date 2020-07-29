Мірча Луческу активно обмірковує, якими футболістами можна підсилити склад київського "Динамо". Для цього він запросив колишнього гравця клубу Горана Попова, який зараз працює футбольним агентом.

Про прибуття Попова у столицю України повідомляє Meta-ratings.

Читайте також: Символ "Динамо" прибув у Київ для переговорів із Суркісом

Допомога ексдинамівця

Попов проведе розмову з новим наставником киян про можливі трансфери.

Зараз Попов займається активною агентською діяльністю, тому, цілком ймовірно, що Луческу і Попов обговорять можливих кандидатів для першої команди "Динамо", а також можуть домовитись про співпрацю, яка плавно перейде в офіційну пропозицію македонському агенту про роботу в клубі.

Раніше ексзахисник "Динамо" став одним із співробітників агентської компанії More than sport.

За свою кар'єру гравця Горан Попов зіграв у 308 матчах, забив 14 голів і віддав 17 результативних передач. В чемпіонаті України у складі «Динамо» захисник виходив на поле 32 рази.

Кар'єра Попова в "Динамо"