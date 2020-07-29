Ексгравець "Динамо" Горан Попов прилетів у Київ для розмови з Луческу
Мірча Луческу активно обмірковує, якими футболістами можна підсилити склад київського "Динамо". Для цього він запросив колишнього гравця клубу Горана Попова, який зараз працює футбольним агентом.
Про прибуття Попова у столицю України повідомляє Meta-ratings.
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Допомога ексдинамівця
Попов проведе розмову з новим наставником киян про можливі трансфери.
Зараз Попов займається активною агентською діяльністю, тому, цілком ймовірно, що Луческу і Попов обговорять можливих кандидатів для першої команди "Динамо", а також можуть домовитись про співпрацю, яка плавно перейде в офіційну пропозицію македонському агенту про роботу в клубі.
Раніше ексзахисник "Динамо" став одним із співробітників агентської компанії More than sport.
За свою кар'єру гравця Горан Попов зіграв у 308 матчах, забив 14 голів і віддав 17 результативних передач. В чемпіонаті України у складі «Динамо» захисник виходив на поле 32 рази.
Кар'єра Попова в "Динамо"
- На початку червня 2010 року македонець підписав 5-річний контракт з киянами. Сума контракту склала близько 3 мільйонів євро.
- У новій команді швидко став основним лівим захисником протягом двох сезонів, поки влітку 2012 року кияни не купили Тає Тайво, який виграв конкуренцію за позицію у македонця.
- Тому Попову для практики знадобилось шукати нові варіанти продовження кар'єри. У серпні 2012 року Попов був відданий в оренду в англійський "Сток Сіті", але трансфер несподівано зірвався через проблеми з робочою візою. В результаті Горан перейшов в інший англійський клуб "Вест-Бромвіч", де грав рік на правах оренди.
- У вересня 2014 року офіційний сайт македонського "Вардара" офіційно оголосив, що Горан Попов перейшов до клубу зі Скоп'є на правах вільного агента, розірвавши контракт з київським клубом.