Украинский легионер Залаэгерсега Артем Фаворов отметился голом в чемпионате Венгрии. Его гол сравнял счет, но не помог команде победить.

Артем Фаворов, контракт которого принадлежат Академии Пушкаша, записал свою фамилию на табло местного стадиона в рамках 11-го тура чемпионата Венгрии против Уйпешта, пишет 24 канал.

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Гол украинца

При счете 2:1 в пользу хозяев за дело взялся украинец. Быстрая атака гостей превратилась в позиционную и принесла результат. Фаворов откликнулся на удачную передачу с фланга и легко прошил сетку ворот – 2:2.

Не долго радовались гости. Уже через минуту они пропустили третий гол, который поставил точку во встрече – 3:2 в пользу Уйпешта.

В этом сезоне Фаворов выходил на поле в 13 матчах, где дважды отмечался в воротах соперников и еще один раз отдал голевую передачу на партнера по команде. В 2020 году переехал из украинской Десны в Венгрию. Но не закрепился в Академии Пушкаша, поэтому отправился в аренду.

После поражения Залаэгерсег идет на 7 месте, в их активе 20 пунктов. А вот их соперник во встрече Уйпешт с 19 пунктами – 9-й.

Гол Фаворова смотрите видео