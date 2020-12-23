Украинский голкипер Андрей Лунин теперь не только показывает великолепные сейвы в рамке ворот, но еще и бомбардирские навыки. Похоже, украинец всеми возможными методами пытается обратить на себя внимание тренерского штаба Реала.

Официальная страница мадридского Реала в инстаграме опубликовала видео на котором видно, как вратарь сборной Украины Андрей Лунин хладнокровно реализовывает свои удары в ворота. Такое видео поразило фанатов со всего мира, пишет 24 канал.

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Эффектная техника Лунина

Лунин эффектно закрутил мяч из минусового угла прямо в сетку ворот. Такому удару позавидуют мировые звезды футбола. Тем более, что такую технику демонстрирует страж ворот.

Интересно, обратит ли внимание главный наставник команды Зинедин Зидан на такое мастерство украинского голкипера. Лунин уже третий сезон в составе "сливочных", но так и не сыграл ни одного официального поединка.

В 2018 году после трансфера в Мадрид Андрея ждало несколько аренд, последняя в Овьедо оказалась наиболее удачная. Хорошая игра в рамке ворот позволила украинцу вернуться в расположение "Королевского клуба". Неизменное место во владениях "сливочных" занимает бельгиец Тибо Куртуа. В этом сезоне Лунин постоянно попадает в заявку команды, но постоянно остается на скамейке для запасных.