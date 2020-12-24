Український легіонер Залаегерсега Артем Фаворов відзначився голом у чемпіонаті Угорщини. Його гол зрівняв рахунок, але не допоміг команді перемогти.

Артем Фаворов, контракт якого належать Академії Пушкаша, записав своє прізвище на табло місцевого стадіону у рамках 11-го туру чемпіонату Угорщини проти Уйпешта, пише 24 канал.

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Гол українця

За рахунку 2:1 на користь господарів за справу взявся українець. Швидка атака гостей перетворилась на позиційну та принесла результат. Фаворов відгукнувся на вдалу передачу з флангу та легко прошив сітку воріт – 2:2.

Не довго раділи гості. Вже через хвилину вони пропустили третій гол, який поставив крапку у зустрічі – 3:2 на користь Уйпешта.

У цьому сезоні Фаворов виходив на поле у 13 матчах, де двічі відзначався у воротах суперників та ще одного разу віддав гольову передачу на партнера по команді. У 2020 році переїхав з української Десни в Угорщину. Але не закріпився у Академії Пушкаша, тому відправився в оренду.

Після поразки Залаегерсег йде на 7 місці, у їх активі 20 пунктів. А от їх суперник у зустрічі Уйпешт із 19 пунктами – 9-й.

Гол Фаворова дивіться відео