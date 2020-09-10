Сербский защитник Бранислав Иванович может вернуться в АПЛ. Услугами футболиста серьезно заинтересовался "Вест Бромвич".

Трансфер игрока может состояться уже в ближайшие дни. О потенциальном возвращении в английскую Премьер-лигу сообщает The Telegraph.

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Возвращение легенды в АПЛ

Опытный защитник отказался продлевать контракт с российским "Зенитом", поэтому сможет вернуться в английский клуб свободным агентом.

Успех трансфера зависит от согласования сторонами деталей контракта по зарплате футболиста.

Добавим, что "Зенит" предлагал сербском защитнику новый контракт "1+1" но на худших условиях. На такое предложение футболист ответил отказом.

Команда Славена Билич повысилась в классе благодаря второму месту в Чемпионшипе. Матч новом сезоне в АПЛ "Вест Бромвич" сыграет уже в воскресенье, 13 сентября, против "Лестера".

Клубная карьера Бранислава Ивановича: главное

Иванович известен по выступлениям в "Среме", белградскогом ОФК, московском "Локомотиве". С последним стал победителем Кубка России в 2007 году.

После двух сезонов в России (2006/08 года) получил предложение от лондонского "Челси", куда присоединился уже в январе 2008 года. В 2013 году в составе "пенсионеров" впервые стал обладателем Кубка Лиги Европы, а в сезоне 2011/12 получил наиболее престижный клубный титул – Кубок Лиги чемпионов.

Всего за "Челси" сыграл 9 сезонов. За это время сербский защитник трижды завоевывал победу в Кубке Англии и столько же раз становился чемпионом страны. Суммарно сыграл в футболке "синих" более 370 матчей.

1 февраля 2017 года Иванович неожиданно принял предложение от "Зенита" и перебрался в Россию на 2,5 года (с условием пролонгации соглашения еще на 1 год). В составе российского клуба дважды стал чемпионом России и является обладателем Кубка России.