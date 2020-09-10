Ексгравець "Челсі" Іванович може повернутись в Англію після двох сезонів у Росії
Сербський захисник Бранислав Іванович може повернутись в АПЛ. Послугами футболіста серйозно зацікавився "Вест Бромвіч".
Трансфер гравця може відбутись вже найближчими днями. Про потенційне повернення в англійську Прем'єр-лігу повідомляє The Telegraph.
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Повернення легенди в АПЛ
Досвідчений захисник відмовився продовжувати контракт із російським "Зенітом", тому зможе повернутись в англійський клуб вільним агентом.
Успіх трансферу залежить від погодження сторонами деталей контракту щодо зарплати футболіста.
Додамо, що "Зеніт" пропонував сербському захиснику новий контракт "1+1" але на гірших умовах. На таку пропозицію футболіст відповів відмовою.
Команда Славена Билич підвищилась у класі завдяки другому місцю в Чемпіоншипі. Матч новий сезон в АПЛ "Вест Бромвіч" зіграє вже у неділю, 13 вересня, проти "Лестера".
Клубна кар'єра Бранислава Івановича: головне
Іванович відомий за виступами у "Сремі", белградського ОФК, московського "Локомотива". З останнім став переможцем Кубка Росії у 2007 році.
Після двох сезонів у Росії (2006/08 роки) отримав пропозицію від лондонського "Челсі", куди приєднався вже у січні 2008 року. У 2013 році у складі "пенсіонерів" вперше став володарем кубка Ліги Європи, а у сезоні 2011/12 здобув найбільш престижний клубний титул – кубок Ліги чемпіонів.
Загалом за "Челсі" зіграв 9 сезонів. За цей час сербський захисник тричі виборював перемогу у Кубку Англії і стільки ж разів ставав чемпіоном країни. Сумарно зіграв у футболці "синіх" понад 370 матчів.
1 лютого 2017 року Іванович несподівано прийняв пропозицію від "Зеніту" та перебрався у Росію на 2,5 роки (з умовою пролонгації угоди ще на 1 рік). У складі російського клубу двічі став чемпіоном Росії та є володарем Кубка Росії.
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