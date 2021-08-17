Экс-футболист сборной Украины забил победный гол в Финляндии: видео
17 августа 2021 , 10:43Читати новину українською
Источник:24 канал
СЙК 16 августа сыграл домашний матч против Хонки. Очередным голом за хозяев в Финляндии отметился бывший игрок сборной Украины Денис Олейник.
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Украинский полузащитник поставил точку в домашнем поединке. Денис Олейник оказался самым ловким в штрафной гостей и пробил из района 11 метров. Голкипер не видел момента удара из-за скопления футболистов – 3:1.
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Гости не сдались и на 80-й минуте сократили преимущество соперника до минимума 3:2. Но на большее Хонки не хватило. Гол украинца стал победным во встрече.
После победы СЙК с 27 очками идет четвертым.
- В этом сезоне Олейник отыграл уже 21 матч, в которых отметился 5 голами и 2 ассистами.
- Контракт Олейника с финским клубом рассчитан до конца декабря 2021 года.
Видео гола Олейника