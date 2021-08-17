Українець продовжує підкорювати Фінляндію

Український півзахисник поставив крапку у домашньому поєдинку. Денис Олійник виявився найспритнішим у штрафному гостей та пробив з району 11 метрів. Голкіпер не бачив моменту удару через скупчення футболістів – 3:1.

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Гості не здались та на 80-й хвилині скоротили перевагу суперника до мінімуму 3:2. Але на більше Хінка не вистачило. Гол українця став переможним у зустрічі.

Після звитяги СЙК із 27 очками йде четвертим.

У цьому сезоні Олійник відіграв вже 21 матч, у яких відзначився 5 голами та 2 асистами.

Контракт Олійника з фінським клубом розрахований до кінця грудня 2021 року.

Відео голу Олійника