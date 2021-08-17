Украинец продолжает покорять Финляндию

Украинский полузащитник поставил точку в домашнем поединке. Денис Олейник оказался самым ловким в штрафной гостей и пробил из района 11 метров. Голкипер не видел момента удара из-за скопления футболистов – 3:1.

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Гости не сдались и на 80-й минуте сократили преимущество соперника до минимума 3:2. Но на большее Хонки не хватило. Гол украинца стал победным во встрече.

После победы СЙК с 27 очками идет четвертым.

В этом сезоне Олейник отыграл уже 21 матч, в которых отметился 5 голами и 2 ассистами.

Контракт Олейника с финским клубом рассчитан до конца декабря 2021 года.

Видео гола Олейника