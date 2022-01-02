Экс-футболист сборной Украины поздравил российских коллег видео с Путиным
Источник:24 канал
Украинский экс-футболист Олег Мищенко, в сезоне 2016-2017 выступавший за российский Амкар, поздравил своих коллег с Новым годом. Он распространил видео с выступлением президента Российской Федерации.
Экс-игрок сборной Украины оконфузился в сети
Мищенко решил поздравить своих друзей с Новым годом. Экс-футболист распространил в сети ролик с новогодним поздравлением Владимира Путина.
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К видео он добавил подпись "С Новым годом, братья!". У бывшего футболиста ограничен доступ к инстаграму, однако ролик все равно оказался в свободном доступе.
Видео поздравления
Экс-игрок молодежной и юношеской сборных Украины тэгнул россиян Брайана Идову, Дмитрия Хомича, Михаила Костюкова, Роланда Гиголаева и Георгия Джикию. Все эти футболисты выступали за российский Амкар в 2016 году.
Карьера Мищенко
- Олег воспитанник киевского Динамо. Однако сыграть за первую команду киевлян ему так и не удалось.
- В Украине он известен выступлениями за Ворсклу, Говерлу и донецкий Металлург.
- На счету Мищенко также есть выступления за юношеские команды "сине-желтых" разных возрастов.
- В сезоне 2016-2017 украинец выступал за российский Амкар.
- В 2018 году он завершил карьеру. Сейчас он работает с детьми академии Ворсклы.