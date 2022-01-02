Экс-футболист сборной Украины поздравил российских коллег видео с Путиным

2 января 2022 , 16:28
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Источник:

24 канал

Украинский экс-футболист Олег Мищенко, в сезоне 2016-2017 выступавший за российский Амкар, поздравил своих коллег с Новым годом. Он распространил видео с выступлением президента Российской Федерации.

Экс-игрок сборной Украины оконфузился в сети

Мищенко решил поздравить своих друзей с Новым годом. Экс-футболист распространил в сети ролик с новогодним поздравлением Владимира Путина.

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К видео он добавил подпись "С Новым годом, братья!". У бывшего футболиста ограничен доступ к инстаграму, однако ролик все равно оказался в свободном доступе.

Видео поздравления

Экс-игрок молодежной и юношеской сборных Украины тэгнул россиян Брайана Идову, Дмитрия Хомича, Михаила Костюкова, Роланда Гиголаева и Георгия Джикию. Все эти футболисты выступали за российский Амкар в 2016 году.

Карьера Мищенко

  • Олег воспитанник киевского Динамо. Однако сыграть за первую команду киевлян ему так и не удалось.
  • В Украине он известен выступлениями за Ворсклу, Говерлу и донецкий Металлург.
  • На счету Мищенко также есть выступления за юношеские команды "сине-желтых" разных возрастов.
  • В сезоне 2016-2017 украинец выступал за российский Амкар.
  • В 2018 году он завершил карьеру. Сейчас он работает с детьми академии Ворсклы.
Автор: Дарина Жданович