Воронин: тяжело здесь самому находиться

Экс-форвард сборной Украины рассказал о сложностях, с которыми столкнулся во время переезда в Москву. Бывший футболист уверяет, что некоторое время чувствовал себя одиноко.

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Семью перевез в Москву. Это было для меня очень важно, потому что трудно здесь самому находиться. Особенно так долго – почти 9 месяцев здесь сам жил. Раньше постоянно на базе. Когда выходные, друзья, слава Богу, вытащили погулять, в ресторанчике посидеть, покурить кальянчик,

– сказал Воронин.

Экс-игрок подчеркнул, что его детям не нравится жить в столице России. А все из-за того, что у них нет даже друзей в Москве.

"Дети здесь учатся в немецкой школе. Но Москва особо не зашла – пробки, друзей нет, расстояния огромные. У меня малые в школу, оттуда сразу на тренировку, приезжают домой где-то в 8 вечера", – заверил экс-футболист сборной Украины.

Андрей Воронин был в составе национальной сборной Украины с 2002 по 2012 год.

В 2020 году бывший игрок сборной вошел в тренерский штаб московского Динамо.

Он стал помощником немца Сандро Шварца, возглавившего российский клуб.

Тренерская карьера Воронина