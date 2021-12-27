Воронин: тяжело здесь самому находиться
Экс-форвард сборной Украины рассказал о сложностях, с которыми столкнулся во время переезда в Москву. Бывший футболист уверяет, что некоторое время чувствовал себя одиноко.
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Семью перевез в Москву. Это было для меня очень важно, потому что трудно здесь самому находиться. Особенно так долго – почти 9 месяцев здесь сам жил. Раньше постоянно на базе. Когда выходные, друзья, слава Богу, вытащили погулять, в ресторанчике посидеть, покурить кальянчик,
– сказал Воронин.
Экс-игрок подчеркнул, что его детям не нравится жить в столице России. А все из-за того, что у них нет даже друзей в Москве.
"Дети здесь учатся в немецкой школе. Но Москва особо не зашла – пробки, друзей нет, расстояния огромные. У меня малые в школу, оттуда сразу на тренировку, приезжают домой где-то в 8 вечера", – заверил экс-футболист сборной Украины.
- Андрей Воронин был в составе национальной сборной Украины с 2002 по 2012 год.
- В 2020 году бывший игрок сборной вошел в тренерский штаб московского Динамо.
- Он стал помощником немца Сандро Шварца, возглавившего российский клуб.
Тренерская карьера Воронина
- В 2017 году Воронин возглавил немецкий клуб Бюдерих, во главе которого он провел 15 матчей. Команде удалось одержать 6 побед, дважды сыграть в ничью и 7 раз уступить соперникам.
- Через пол года украинский специалист покинул пост. По личным причинам Воронин должен был пропустить последний месяц подготовки и первые четыре матча футбольной команды в новом сезоне. Менеджер клуба Дирка Хаусвальда сообщил, что именно это повлияло на прекращение сотрудничества. Однако еще одной причиной увольнения могли стать плохие выступления команды.