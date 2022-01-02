Экс-игрок сборной Украины оконфузился в сети

Мищенко решил поздравить своих друзей с Новым годом. Экс-футболист распространил в сети ролик с новогодним поздравлением Владимира Путина.

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К видео он добавил подпись "С Новым годом, братья!". У бывшего футболиста ограничен доступ к инстаграму, однако ролик все равно оказался в свободном доступе.

Видео поздравления

Экс-игрок молодежной и юношеской сборных Украины тэгнул россиян Брайана Идову, Дмитрия Хомича, Михаила Костюкова, Роланда Гиголаева и Георгия Джикию. Все эти футболисты выступали за российский Амкар в 2016 году.

Карьера Мищенко