Український футболіст Динамо-Брест Олександр Нойок може перебратися в самарські Крилья Совєтов.

В інтерв'ю "Матч ТВ" головний тернер самарців Ігор Осінькін заявив, що з українським півзахисником брестського Динамо вже ведуться переговори.

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"Нойок і Скавиш (форвард БАТЕ) є в списках, з Нойком спілкувалися, але поки говорити про щось передчасно. В Крильях Совєтов змінилася рада директорів – вона у новому складі повинна зібратися після свят, тоді буде розуміння трансферних питань. Нам потрібно посилення вже під Прем'єр-лігу", – сказав Осінькін.

Довідка. Крилья Совєтов виступають в першості Футбольної національної ліги – другого за силою дивізіону Росії. У турнірній таблиці команда з 55 очками йде на другому місці, відстаючи на три пункти від лідера – Нижнього Новгорода.

Що відомо про кар'єру Нойка

28-річний Нойок є вихованцем Шахтаря, але за першу команду "гірників" не провів і матчу в УПЛ. Також виступав за Говерлу, Металіст і Металург Донецьк. За кордоном також виступав за Динамо з Мінська.

З 2007-го по 2013 рік зіграв за збірні України різних вікових груп 75 матчів, в яких забив 7 голів.