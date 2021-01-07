Ексфутболіст збірної України може продовжити кар'єру в Росії
Український футболіст Динамо-Брест Олександр Нойок може перебратися в самарські Крилья Совєтов.
В інтерв'ю "Матч ТВ" головний тернер самарців Ігор Осінькін заявив, що з українським півзахисником брестського Динамо вже ведуться переговори.
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"Нойок і Скавиш (форвард БАТЕ) є в списках, з Нойком спілкувалися, але поки говорити про щось передчасно. В Крильях Совєтов змінилася рада директорів – вона у новому складі повинна зібратися після свят, тоді буде розуміння трансферних питань. Нам потрібно посилення вже під Прем'єр-лігу", – сказав Осінькін.
Що відомо про кар'єру Нойка
28-річний Нойок є вихованцем Шахтаря, але за першу команду "гірників" не провів і матчу в УПЛ. Також виступав за Говерлу, Металіст і Металург Донецьк. За кордоном також виступав за Динамо з Мінська.
З 2007-го по 2013 рік зіграв за збірні України різних вікових груп 75 матчів, в яких забив 7 голів.
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