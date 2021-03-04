Украинский защитник Дмитрий Чигринский может остаться в Греции. АЕК хочет предложить украинцу после завершения карьеры работу в структуре клуба.

34-летний центральный защитник может получить работу в селекционном отделе клуба. Игрок находится в хороших отношениях с руководством АЕКа.

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Новая роль в клубе

Греческий клуб уже сделал предложение Дмитрию Чигринскому, если тот захочет повесить бутсы на гвоздь уже после этого сезона. Также такой поворот событий связан с уходом первого вице-президента и исполнительного директора Минаса Лисандроса. Поэтому уже сейчас клуб ищет замену на роль скаута, на которую лучше всего подходит как раз украинец.

Специализированный портал Transfermarkt сообщает, что контракт Чигринского с АЕКом истекает в конце июня 2021 года. В целом он выступает в клубе еще с 2016 года.

В этом сезоне бывший игрок Барселоны провел 17 поединков во всех турнирах, в которых не запомнился результативными действиями. Также в составе клуба из Греции выступают Евгений Шахов и Олег Данченко. К слову, последний пополнил команду только в конце января 2021 года.

Свой следующий матч за АЕК украинцы смогут сыграть уже 4 марта против Волоса в Кубке Греции. Первая четвертьфинальная встреча завершилась со счетом 2:4 в пользу клуба Чигринского.