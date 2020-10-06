Бывший форвард "Милана", "Челси", "Вильярреала" и ряда бразильских команд, а также сборной Бразилии Алешандре Пато получил предложение из Украины.

Отечественный клуб, который заинтересован в сотрудничестве с 31-летним бразильцем, не раскрывается. Об этом сообщает Sqenf Foot.

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Также источник отмечает, что в Пато есть варианты из Испании, Италии, Турции, Катара и Саудовской Аравии.

Что известно о Алешандре Пато

На данный момент Алешандре Пато находится в статусе свободного агента, который получил после выхода из "Сан-Паулу", где провел последние полтора года.

Пато известен в Европе своими выступлениями в "Милане" (2008-2013 годы).