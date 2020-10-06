Колишній форвард "Мілана", "Челсі", "Вільярреалу" і ряду бразильських команд, а також збірної Бразилії Алешандре Пато отримав пропозицію з України.

Вітчизняний клуб, який зацікавлений у співпраці з 31-річним бразильцем не розкривається. Про це повідомляє Sqenf Foot.

Дивіться також: Суркіс підтвердив трансфер футболіста АПЛ у "Динамо"

Також джерело зазначає, що у Пато є варіанти з Іспанії, Італії, Туреччини, Катару і Саудівської Аравії.

Що відомо про Алешандре Пато

На даний момент Алешандре Пато перебуває в статусі вільного агента, який отримав після виходу з "Сан-Паулу", де провів останні півтора року.

Пато відомий в Європі своїми виступами у "Мілані" (2008-2013 роки).