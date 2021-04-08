29-летний воспитанник лондонского Арсенала Эммануэль Фримпонг, ранее выступавший за российскую Уфу вместе с Александром Зинченко, рассказал, как учил украинского футболиста английскому языку.

Ганский хавбек заявил, что он был одним из тех, кто учил украинца английскому, а тот никогда не платил ему за работу.

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Напишите, что Зинченко мне должен. Мы с ним договорились, что он заплатит мне, когда уедет. Обычно я беру 2000 долларов в час. Но он мой друг, поэтому для него всего 1000. Я столько потратил времени на него! Передайте ему, это очень важно,

– сказал Фримпонг.

Также ганец очень гордится дружбой с украинцем и считает, что наш соотечественник достиг успеха непосильным трудом.

Фримпонг и Зинченко вместе играли за Уфу

Фримпонг играл вместе с Зинченко за Уфу с 2015-го по 2016 год. Два года назад ганец объявил о завершении карьеры в возрасте 27 лет.

Последним клубом Фримпонга был кипрский Эрмис, за который он выступал с 2017-го по 2018 годы.