29-річний вихованець лондонського Арсеналу Еммануель Фрімпонг, який раніше виступав за російську Уфу разом з Олександром Зінченком, розповів, як вчив українського футболіста англійської мови.

Ганський хавбек заявив, що він був одним з тих, хто вчив українця англійської, а той ніколи не платив йому за роботу.

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Напишіть, що Зінченко мені винен. Ми з ним домовилися, що він заплатить мені, коли поїде. Зазвичай я беру 2000 доларів на годину. Але він мій друг, тому для нього всього 1000. Я стільки витратив часу на нього! Передайте йому, це дуже важливо,

– сказав Фрімпонг.

Також ганець дуже пишається дружбою з українцем і вважає, що наш співвітчизник досяг успіху непосильною працею.

Фрімпонг та Зінченко разом грати за Уфу

Фрімпонг грав разом із Зінченком за Уфу з 2015-го по 2016 рік. Два роки тому ганець оголосив про завершення кар'єри у віці 27 років.

Останнім клубом Фрімпонга був кіпрський Ерміс, за який він виступав з 2017-го по 2018 роки.