Экс-футболист Александрии сел пьяным за руль и обнажился, снимая себя на телефон: фото
27 июля 2021 , 09:20Читати новину українською
Источник:твиттер jeden mecz w tygodniu
Бывшего футболиста Александрии Давида Янчика раньше называли "польским Руни", однако сейчас он ему отвечает разве что по участию в разного рода скандальных ситуациях.
Форвард польской ЛЗС Пьетровка в видео заявил, что "очень пьян и его это устраивает", после чего футболист решил, что эпатажа не хватает – и обнажил свою" пятую точку", показав миру ягодицы.
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Что известно о Янчике
- Стоит отметить, что в 2011 году Янчик провел три матча за Александрию и семь поединков за ее дубль, забив три гола.
- По информации польских СМИ, в 2007-м Давид был одним из самых перспективных футболистов у себя на родине, но все изменил трансфер в московский ЦСКА, после которого у игрока начались проблемы с алкоголем и ранний закат карьеры. Напомним, в 2011 году Янчик даже успел поиграть в Украине за Александрию.