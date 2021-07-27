Форвард польської ЛЗС П'єтровка у відео заявив, що "дуже п'яний і його це влаштовує", після чого футболіст вирішив, що епатажу не вистачає – і оголив свою "п'яту точку", показавши світу сідниці.
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Що відомо про Янчика
- Варто зазначити, що у 2011 році Янчик провів три матчі за Олександрію і сім поєдинків – за її дубль, забивши три голи.
- За інформацією польських ЗМІ, у 2007-му Давід був одним з найперспективніших футболістів у себе на батьківщині, але все змінив трансфер у московський ЦСКА, після якого у гравця почались проблеми з алкоголем та ранній занепад кар'єри. Нагадаємо, у 2011 році Янчик навіть встиг пограти в Україні за Олександрію.