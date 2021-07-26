Руни считает, что его подставили

В сети гуляют фотографии Уэйна Руни в компании полуобнаженных моделей Тейлер Райан и ее друзей Элизы Мелвин и Брук Морган. Всем девушкам 21 год.

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На фото девушки позируют в нижнем белье, пока Руни спит на стуле. На еще одной фотографии Уэйн, который приехал в клуб после поражения в дерби в товарищеской игре, целуется с блондинкой в ночном заведении.

Девушки якобы получили приглашение от Уэйна и его друзей провести время в VIP-клубе в Манчестере.

Сообщается, что после публикации фото Руни обратился в полицию, пожаловавшись, что девушки сделали фотографии без его разрешения. Уэйн считает, что стал жертвой "подставы".