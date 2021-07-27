Форвард польской ЛЗС Пьетровка в видео заявил, что "очень пьян и его это устраивает", после чего футболист решил, что эпатажа не хватает – и обнажил свою" пятую точку", показав миру ягодицы.

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