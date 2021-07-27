Форвард польской ЛЗС Пьетровка в видео заявил, что "очень пьян и его это устраивает", после чего футболист решил, что эпатажа не хватает – и обнажил свою" пятую точку", показав миру ягодицы.
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Что известно о Янчике
- Стоит отметить, что в 2011 году Янчик провел три матча за Александрию и семь поединков за ее дубль, забив три гола.
- По информации польских СМИ, в 2007-м Давид был одним из самых перспективных футболистов у себя на родине, но все изменил трансфер в московский ЦСКА, после которого у игрока начались проблемы с алкоголем и ранний закат карьеры. Напомним, в 2011 году Янчик даже успел поиграть в Украине за Александрию.