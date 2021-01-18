Бывший генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов объяснил, почему он покинул Украину и перебрался жить в российский Краснодар.

Об этом функционер рассказал в интервью каналу SportArenaTV на ютубе.

Смотрите также Стала известна дата слушания дела по матчу Швейцария – Украина в CAS

Рафаилов заявил, что не хотел иметь дело с давлением из-за языка, на котором он общается. Несмотря на это, футбольный функционер отметил, что очень хорошо владеет украинским.

"Я уже взрослый, независимый человек. Не хочу, чтобы мне диктовали, на каком языке разговаривать. К тому же на украинском я говорю очень хорошо. Мне неоднократно приходилось лицом к лицу встречаться с опасностью (у меня армия была непростая), но я никогда ни за чьими спинами не прятался. Всегда выходил вперед, поэтому не в этом причина", – сказал Рафаилов.

Рафаилов покинул Зарю: что известно

67-летний Рафаилов начинал спортивную карьеру в мини-футбольном клубе Шахтер, где он сначала работал администратором, а позже стал вице-президентом. Через некоторое время он перешел на работу в Зарю.

24 марта Рафаилов подтвердил, что уходит из луганской команды. В то же время он отказывается комментировать причины отставки.

СМИ пишут о конфликте Рафаилова с владельцем клуба Евгением Геллером. Главная претензия Геллера – в последнее время "Заря" продала мало игроков, а владелец не хочет тратить свои деньги на клуб.