Колишній генеральний директор луганської Зорі Сергій Рафаїлов пояснив, чому він покинув Україну і перебрався жити в російський Краснодар.

Про це функціонер розповів в інтерв'ю каналу SportArenaTV на ютубі.

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Рафаїлов заявив, що не хотів мати справу з тиском через мову, якою він спілкується. Незважаючи на це, футбольний функціонер зазначив, що дуже добре володіє українською.

"Я вже доросла, незалежна людина. Не хочу, щоб мені диктували, якою мовою розмовляти. До того ж на українській я говорю дуже добре. Мені неодноразово доводилося віч-на-віч зустрічатися з небезпекою (у мене армія була непроста), але я ніколи ні за чиїми спинами не ховався. Завжди виходив вперед, тому не в цьому причина", – сказав Рафаїлов.

Рафаїлов покинув Зорю: що відомо

67-річний Рафаїлов починав спортивну кар'єру в міні-футбольному клубі Шахтар, де він спочатку працював адміністратором, а пізніше став віцепрезидентом. Через деякий час він перейшов на роботу в Зорю.

24 березня Рафаїлов підтвердив, що йде з луганської команди. Водночас він відмовляється коментувати причини відставки.

ЗМІ пишуть про конфлікт Рафаїлова з власником клубу Євгеном Геллером. Головна претензія Геллера – останнім часом "Зоря" продала мало гравців, а власник не хоче витрачати свої гроші на клуб.