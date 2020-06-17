Экс-динамовец, который кричал "Слава Украине", близок к переходу в РФ – СМИ
Бывший игрок киевского "Динамо" Домагой Вида может продолжить свою карьеру в российском чемпионате. По окончании текущего сезона хорват покинет турецкий "Бешикташ".
О таком возможном трансфере сообщил турецкий журналист Левент Юмит Эрол в своем Twitter.
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Переход в российский чемпионат
Название клуба, в который перейдет защитник, не разглашается.
Хорват уйдет из турецкого клуба досрочно. Его контракт с "Бешикташем" рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 33 матчах за турецкий клуб и забил 4 гола.
Летом 2018 года после победы сборной Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира над Россией Вида вместе с другим бывшим динамовцем Огненом Вукоевичем записали видео, в котором посвятили победу Украине и киевскому клубу "Динамо". "Слава Украине!" – воскликнули в ролике хорваты.
- В киевском "Динамо" хорват провел пять лет. Киевлян сыграл более ста матчей, отметившись десять раз.
- В 2018 году перешел в турецкий клуб.
- Стоимость хорвата оценивают в 6,5 миллиона евро.
Поздравление от хорватов смотрите видео: