Колишній гравець київського "Динамо" Домагой Віда може продовжити свою кар'єру у російському чемпіонаті. Після закінчення поточного сезону хорват покине турецький "Бешикташ".

Про такий можливий трансфер повідомив турецький журналіст Левент Юміт Ерол у своєму Twitter.

​ Читайте також Титулований футболіст покидає "Динамо"

Перехід у російський чемпіонат

Назва клубу, у який перейде захисник, не розголошується.

#BESİKTAS sezon sonu ️

VİDA ️ RUSYA ️️

Via @sporundibicom ️

By LÜE — LEVENT ÜMİT EROL (@leventumit_erol) June 15, 2020

Хорват піде з турецького клубу достроково. Його контракт з "Бешикташем" розрахований до літа 2022 року. У поточному сезоні захисник взяв участь в 33 матчах за турецький клуб і забив 4 голи.

Влітку 2018 року після перемоги збірної Хорватії в 1/4 фіналу чемпіонату світу над Росією Віда разом із іншим колишнім динамівцем Огнєном Вукоєвичем записали відео, у якому присвятили перемогу Україні і київському клубу "Динамо". "Слава Україні!" – вигукнули у ролику хорвати.

У київському "Динамо" хорват провів п'ять років. За киян зіграв понад сто поєдинків, відзначившись десять разів.

У 2018 році перейшов до турецького клубу.

Вартість хорвата оцінюють в 6,5 мільйона євро.

Вітання від хорватів дивіться відео: