Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Данієль Корм'є програв американцю Стіпе Міочичу. Відразу після поєдинку боєць був госпіталізований у лікарню та вирішив завершити кар'єру.

Про те, що боєць був госпіталізований у лікарню повідомив журналіст Аріель Хельвані у своєму Twitter. Подробиці щодо стану наразі невідомі.

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Госпіталізація та останній бій

Чемпіон UFC у важкій вазі Стіп Міочич (20-3) святкував перемогу у матчі з 41-річним ексволодарем титулу Данієлем Корм'є (22-3).

Ближче до кінця раунду Корм'є засунув палець у око суперника. Суддя вирішив зупинити сутичку, щоб оглянути око. На останніх секундах Корм'є знову притиснув Міочич до сітки.

Cormier is going to the hospital. — Ariel Helwani (@arielhelwani) August 16, 2020

Американець далі лише збільшував свій темп та силу. Раз по раз він попадав одиночними ударами у голову суперника, Корм'є старався вести бій внаслідок комбінацій.

Наприкінці раунду Корм'є пропустив декілька бокових ударів у голову і опинився на канвасі. У третьому раунді Міочич взяв ініціативу у власні руки. Він спочатку завдав удару з розвороту у корпус суперника, а потім відповів ще точковим у око. Після цього удару суперник не міг вже нормально бачити на це око.

Останні два раунди були за невеликої переваги Міочича. За одноголосним рішенням суддів перемога була віддана Міочичу – 49:46, 49:46, 48:47.

Після бою Корм'є був госпіталізований у лікарню. Згодом стало відомо, що цей поєдинок був останнім у кар'єрі Корм'є. У активі бійця 22 перемоги (10 нокаутів) і три поразки.

За словами бійця, він нічого не бачить на ліве око після бою. Він згадав свої слова про завершення кар'єри, які говорив раніше. На думку Корм'є, це був хороший бій, який став крапкою у його чудовому шляху бійця.