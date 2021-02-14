Бывший чемпион мира в легком весе Ричард Комми (30-3-0, 27 KO) нокаутировал доминиканца Джексона Маринеса (19-2-0, 7 KO).

Комми отправил Маринеса в нокдаун в шестом раунде. Джексон сумел подняться, но ненадолго – следующей атакой Ричард отправил его в нокаут.

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Этот успех стал для ганца 30-м в карьере при трех поражениях, а 30-летний доминиканец проиграл второй раз, имея в своем активе 19 побед.

Также это был первый поединок Ричарда после досрочного поражения от Теофимо Лопеса в декабре 2019 года.

Ричард Комми – Джексон Маринес видеообзор боя