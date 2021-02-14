Ексчемпіон світу у вазі Ломаченка потужно нокаутував суперника: відео
Колишній чемпіон світу в легкій вазі Річард Коммі (30-3-0, 27 KO) нокаутував домініканця Джексона Марінеса (19-2-0, 7 KO).
Джерело:24 канал
Коммі відправив Марінеса в нокдаун у шостому раунді. Джексон зумів піднятися, але ненадовго — наступною атакою Річард відправив його в нокаут.
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Цей успіх став для ганця 30-м в кар'єрі при трьох поразках, а 30-річний домініканець програв вдруге, маючи в своєму активі 19 перемог.
Також це був перший поєдинок Річарда після дострокової поразки від Теофімо Лопеса у грудні 2019 року.
Річард Коммі – Джексон Марінес відеоогляд бою
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