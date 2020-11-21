Звездный в прошлом американский боксер Теворис Клауд 21 ноября возобновил карьеру после 6 лет паузы. Бывший чемпион мира отметил возвращение убедительной победой над Райаном Софтом.

Клауд и Софт встретились в Ocean Center, Дайтона-Бич, штат Флорида, США. 38-летний ветеран Клауд завершил бой в 3-м раунде, пишет 24 канал.

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Ветеран разбивал соперника джебами с дальней дистанции и в середине третьего раунда загнал к канатам.

Софт не выдержал и взял колено. Хотя он и поднялся на ноги, рефери все оценил и остановил бой.