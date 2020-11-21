Экс-чемпион мира Клауд вернулся после 6-летней паузы и жестко нокаутировал оппонента: видео
Звездный в прошлом американский боксер Теворис Клауд 21 ноября возобновил карьеру после 6 лет паузы. Бывший чемпион мира отметил возвращение убедительной победой над Райаном Софтом.
Клауд и Софт встретились в Ocean Center, Дайтона-Бич, штат Флорида, США. 38-летний ветеран Клауд завершил бой в 3-м раунде, пишет 24 канал.
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Ветеран разбивал соперника джебами с дальней дистанции и в середине третьего раунда загнал к канатам.
Софт не выдержал и взял колено. Хотя он и поднялся на ноги, рефери все оценил и остановил бой.
Что известно про Клауда?
Завершил карьеру боксера в 2014 году после трех поражений подряд. Однако Клауд проигрывал звездным боксерам – легендарному Бернарду Хопкинсу (потерял титул IBF), канадцу Адонису Стивенсону (за титул WBC) и Артуру Бетербиеву (за вакантный титул чемпиона Северной Америки по версии NABA).
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