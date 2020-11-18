Непобедимый чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри не выйдет больше в ринг в 2020 году. Разъяренный этой новостью Тайсон решил согнать злость на боксерской груше. Тренировка едва не закончилась трагедией для "цыганского короля".

В своем инстаграме Тайсон Фьюри разместил видео, как тренируется на груше. 32-летний британец "осыпал" грушу пушечными ударами.

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Как вдруг то ли под нагрузкой груши, то ли после мощных ударов Фьюри потолок не выдержал. В итоге огромная груша и кусок потолка частично обвалились.

Не зря Тайсон Фьюри имеет в послужном списке победы над Владимиром Кличко и Деонтеем Уайлдером. Коренастый британец ловко увернулся и помешал конструкциям отправить его в нокаут или же травмировать.

"Это то, что ждет всех в 2021 году", – нескромно подписал видео Фьюри.

Когда Фьюри проведет следующий бой

Предыдущий бой британца состоялся в феврале 2020 года. В США Фьюри техническим нокаутом победил Деонтея Уайлдера и стал чемпионом мира по версии WBC.

Ожидалось, что боксеры проведут реванш в 2020 году. Однако стороны не договорились о бое.

Соперником британца в декабре 2020 года должен был стать немец Агит Кабайел. Но Фьюри заявил, что вернется в 2021 году.

Отметим, что Тайсон подписал контракт на два поединка с чемпионом мира по версии WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа.