Зірковий у минулому американський боксер Теворіс Клауд 21 листопада відновив кар'єру після 6 років паузи. Колишній чемпіон світу відзначив повернення переконливою перемогою над Раяном Софтом.

Клауд та Софт зустрілися в Ocean Center, Дайтона-Біч, штат Флорида, США. 38-річний ветеран Клауд завершив бій у 3-у раунді, пише 24 канал.

Дивіться також Ледь не вбило: на Тайсона Ф'юрі впала стеля під час тренування – відео

Ветеран розбивав суперника джебами з дальньої дистанції та в середині третього раунду загнав до канатів.

Софт не витримав і взяв коліно. Хоча він і підвівся на ноги, рефері все оцінив і зупинив бій.