Ексчемпіон світу Клауд повернувся після 6-річної паузи й жорстко нокаутував опонента: відео
Зірковий у минулому американський боксер Теворіс Клауд 21 листопада відновив кар'єру після 6 років паузи. Колишній чемпіон світу відзначив повернення переконливою перемогою над Раяном Софтом.
Клауд та Софт зустрілися в Ocean Center, Дайтона-Біч, штат Флорида, США. 38-річний ветеран Клауд завершив бій у 3-у раунді, пише 24 канал.
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Ветеран розбивав суперника джебами з дальньої дистанції та в середині третього раунду загнав до канатів.
Софт не витримав і взяв коліно. Хоча він і підвівся на ноги, рефері все оцінив і зупинив бій.
Що відомо про Клауда?Завершив кар'єру боксера у 2014 році після трьох поспіль поразок. Однак Клауд програвав зірковим боксерам – легендарному Бернарду Хопкінсу (втратив титул IBF), канадцеві Адонісу Стівенсону (за титул WBC) і Артуру Бетербієву (за вакантний титул чемпіона Північної Америки за версією NABA).
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