У Лас-Вегасі (США) на MGM Grand 22 серпня відбувся черговий вечір боксу від промоутерської компанії Top Rank. У рамках другої середньої ваги (до 76,2 кг) виступив українець Віталій Копиленко.

Український боксер програв ексчемпіону світу американцю Робу Бренту. Про це повідомляє 24 канал.

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Американець знищив Копиленка

На жаль для 36-річного українця, бій вийшов абсолютно одностороннім. Зі стартового гонга українець віддав ініціативу опоненту, який навіть не вмикався на повну.

У перших раундах Віталій "заробив" неприємну гематому біля лівого ока.

З кожним наступним раундом Брент нарощував темп, змушуючи Копиленка перейти в режим виживання.

П'ятий раунд вийшов абсолютно одностороннім. З огляду на відсутність атакувальних дій українця рефері зупинив бій – технічний нокаут.

Брент – Копиленко відео бою