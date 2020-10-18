Бывший чемпион IBF Intercontinental в первом тяжелом весе Анатолий Дудченко прокомментировал поражение Василия Ломаченко в чемпионском бою против Теофимо Лопеса. Дудченко обозвал промоутера украинца.

Разгневанный поражением Ломаченко Дудченко написал короткий, но критикующий пост на своей Facebook-странице. Бывший чемпион не только поражен победой американца, а назвал промоутера Ломаченко гнидой.

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По его словам, все, кто разбираются в боксе знают, что победителем стал Ломаченко. Он уверен, что рефери, которые судили поединок были продажными.

Ковалева с Уордом слили и Лома тоже. Кто радуется победе Лопеса, то один из тех, кому всегда помогали! И они просто фейк! Лома – чемпион,

– написал Дудченко.

Также украинец сопровождал свой пост комментарием: "Промоутер Ломаченко Боб Арум – гнида".

Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все три свои чемпионские пояса.