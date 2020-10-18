Колишній чемпіон IBF Intercontinental у першій важкій вазі Анатолій Дудченко прокоментував поразку Василя Ломаченка у чемпіонському бою проти Теофімо Лопеса. Дудченко обізвав промоутера українця.

Розгніваний поразкою Ломаченка Дудченко написав короткий, але критичний пост на своїй Facebook-сторінці. Колишній чемпіон не лише вражений перемогою американця, а назвав промоутера Ломаченка гнидою.

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За його словами, всі, хто розуміються у боксі знають, що переможцем став Ломаченко. Він впевнений, що рефері, які судили поєдинок були продажними.

Ковальова з Уордом злили і Лому теж. Хто радіє перемозі Лопеса, той один з тих, кому завжди допомагали! І вони просто фейк! Лома – чемпіон,

– написав Дудченко.

Також українець супроводжував свій пост коментарем: "Промоутер Ломаченка Боб Арум – гнида".

Рішення про переможця приймали судді. І всі троє віддали перемогу Лопесу. Тож саме Лопес став абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко програв всі три свої чемпіонські пояси.