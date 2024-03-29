Сейчас оба боксера находятся в тренировочном лагере. Оттуда британец периодически присылает пренебрежительные месседжи украинцу.

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Треш-ток Фьюри сыграет с ним злую шутку

Такое поведение является нормой для "Цыганского короля". Он ведет себя в подобной манере на протяжении многих лет, однако именно с Александром Усиком его трэш-ток может не сработать. Такое мнение высказал бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч:

Я думаю, что если Фьюри перегнет палку с Усиком, приуменьшив его достижения и спишет его со счетов, что он не супертяжеловес и не очень хороший боксер, он будет казаться дураком. Это будет выглядеть нелепо. Если Тайсон Фьюри хочет сказать, что Усик – ничто, он такой накачанный средневес, он не очень хорош. Он просто выставляет себя идиотом.

Он должен отдать ему должное. И в глубине души, я думаю, он знает, что попал впросак. Поэтому он должен проявлять определенное уважение там, где это положено. Но часть его игры обычно заключается в том, чтобы приуменьшить соперника, списать его со счетов, проникнуть ему в голову, расстроить его на ринге".

Карл Фроч вспомнил, что такое поведение было присуще Тайсону Фьюри в бою с другим украинцем Владимиром Кличком, но он считает, что на этот раз британец не убежит от Александра Усика и его ожидает действительно тяжелый бой.

Напомним, что битва Усик – Фьюри должна была состояться еще 17 февраля, но была перенесена из-за повреждения у британца.

Интересно. Накануне прогноз на "бой века" сделал Бернд Бенте. Он считает, что поединок продлится все 12 раундов и завершится победой украинца по очкам.