Наразі обидва боксери знаходяться у тренувальному таборі. Звідти британець періодично надсилає зневажливі меседжі українцю.

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Треш-ток Ф'юрі зіграє з ним злий жарт

Така поведінка є нормою для "Циганського короля". Він поводить себе в подібній манері протягом багатьох років, проте саме з Олександром Усиком його треш-ток може не спрацювати. Таку думку висловив колишній чемпіон світу у другій середній вазі Карл Фроч:

Я думаю, що якщо Ф’юрі перегне палицю з Усиком, применшивши його досягнення та спише його з рахунків, що він не суперважковаговик і не дуже хороший боксер, він буде здаватися дурнем. Це виглядатиме безглуздо. Якщо Тайсон Ф’юрі хоче сказати, що Усик – ніщо, він такий накачаний середньоваговик, він не дуже хороший. Він просто виставляє себе ідіотом.

Він повинен віддати йому належне. І в глибині душі, я думаю, він знає, що потрапив у халепу. Тож він має виявляти певну повагу там, де це належить. Але частина його гри зазвичай полягає в тому, щоб применшити суперника, списати його з рахунків, проникнути йому в голову, засмутити його на рингу".

Карл Фроч пригадав, що така поведінка була притаманна Тайсону Ф'юрі в бою з іншим українцем Володимиром Кличком, але він вважає, що цього разу британець не втече від Олександра Усика й на нього очікує дійсно важкий бій.

Нагадаємо, що битва Усик – Ф'юрі мала відбутися ще 17 лютого, але була перенесена через пошкодження у британця.

Цікаво. Напередодні прогноз на "бій століття" зробив Бернд Бенте. Він вважає, що поєдинок триватиме всі 12 раундів та завершиться перемогою українця за очками.