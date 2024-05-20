"Нужная корректировка": экс-чемпион рассказал, благодаря чему Усик перевернул бой против Фьюри

В столице Саудовской Аравии в ночь с 18 на 19 мая было определено имя нового абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Им стал Александр Усик.

В главном бою вечера бокса он одолел до этого непобедимого Тайсона Фьюри. Украинец вырвал победу раздельным решением судей после очень сложных 3-минуток на экваторе поединка, когда британец доминировал в ринге.

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Великолепная адаптация во время боя

Переломным окончательно стал девятый раунд. Александр Усик отправил соперника в нокдаун, после чего очень мощно провел чемпионские раунды.

Такой камбэк прокомментировал бывший чемпион мира Тимоти Брэдли. Он рассказал, благодаря чему украинец смог изменить ход боя, отметив вклад в успех команды Усика.

"Мы увидели великолепную работу со стороны команды Усика. Украинец готовился к апперкоту, Тайсон пробивал, а Усик контратаковал. У Фьюри не получилось рассчитать время. Тайсон наносил свой удар, после чего оказывался достаточно близко, что позволило Александру отыграться.

Он проводил великолепные контратаки. Это была нужная корректировка, которую Усик внес по ходу боя. Такая тактика принесла результат в девятом раунде. В результате левая рука Усика смогла не раз достать Тайсона", – сказал Брэдли.

Кто такой Тимоти Брэдли

Бывший американский боксер.

Экс-чемпион мира по версиям WBO (2009-2011) и WBC (2008-2011) в первом полусреднем весе и WBO (2012-2014, 2015-2016) в полусреднем весе.

В течение карьеры провел 36 боев, в которых одержал 33 победы.

Закончил выступления в 2016 году после поражения от Мэнни Пакьяо, который стал единственным (дважды), кто побеждал американца.

. Победа над Тайсоном Фьюри стала 22-й в профессиональной карьере для Александра Усика. Он триумфовал во всех боях, в которых выходил в ринг и сейчас имеет серию из 5 подряд побед над британскими супертяжеловесами – Дерек Чисора, Энтони Джошуа (дважды), Даниэль Дюбуа и Тайсон Фьюри.