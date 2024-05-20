У головному бою вечора боксу він здолав до цього непереможного Тайсона Ф'юрі. Українець вирвав перемогу роздільним рішенням суддів після дуже складних 3-хвилинок на екваторі поєдинку, коли британець домінував у ринзі.

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Чудова адаптація під час бою

Переломним остаточно став дев'ятий раунд. Олександр Усик відправив суперника в нокдаун, після чого дуже потужно провів чемпіонські раунди.

Такий камбек прокоментував колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі. Він розповів, завдяки чому українець зміг змінити перебіг бою, відзначивши внесок в успіх команди Усика.

"Ми побачили чудову роботу з боку команди Усика. Українець готувався до аперкоту, Тайсон пробивав, а Усик контратакував. У Ф'юрі не вийшло розрахувати час. Тайсон завдавав свого удару, після чого опинявся досить близько, що дозволило Олександру відігратися.

Він проводив чудові контратаки. Це було потрібне коригування, яке Усик вніс по ходу бою. Така тактика принесла результат в дев'ятому раунді. У результаті ліва рука Усика змогла не раз дістати Тайсона", – сказав Бредлі.

Довідка. Перемога над Тайсоном Ф'юрі стала 22-ю у професійній кар'єрі для Олександра Усика. Він тріумфував у всіх боях, в яких виходив у ринг й наразі має серію у 5 поспіль перемог над британськими суперважковаговиками – Дерек Чісора, Ентоні Джошуа (двічі), Даніель Дюбуа й Тайсон Ф'юрі.

Хто такий Тімоті Бредлі