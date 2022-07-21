Гвоздик: Боксер в первую очередь представляет себя

Однако бывший чемпион мира по полутяжелому весу Александр Гвоздик считает иначе. Он прокомментировал отстранение российских спортсменов.

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С одной стороны, Россия напала на Украину, и почти все цивилизованное сообщество поддерживает нас и, если это война, то она должна быть на всех фронтах. Спорт вроде бы вне политики, но так всегда было только для спортсменов. Со своей стороны вижу абсолютно логичным запрет российским спортсменам представлять свое государство на соревнованиях,

– отметил бывший боксер.

Гвоздик считает, что спортсмены, которые не поддерживают войну, имеют право выступать на международном уровне. Мол, они представляют себя, а не страну.

"С одной стороны, я понимаю спортсменов, которые посвятили всю свою жизнь спорту и теперь они не могут выступать на международных соревнованиях. Кроме тех, кто открыто поддерживает, как они говорят, "спецоперацию", не считаю спортсменов виновными в происходящем. Профессиональный спорт это не Олимпийские игры, здесь боксер в первую очередь представляет себя. А с другой, Вы до сих пор верите в справедливость?", – добавил бывший чемпион.

Кстати говоря. российские спортсмены продолжают молчать о войне, развязавшей их страна. Спортивные санкции против представителей стран-агрессора скорее введены для того, чтобы побуждать атлетов, являющихся кумирами для многих гражданин своего государства, к действиям. Однако похоже, что все устраивает.

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