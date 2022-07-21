Гвоздик: Боксер в першу чергу представляє себе

Проте колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик вважає інакше. Він прокоментував відсторонення російських спортсменів.

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З одного боку, росія напала на Україну, й майже уся цивілізована спільнота підтримує нас і, якщо це війна, то вона повинна бути на всіх фронтах. Спорт нібито поза політикою, але так завжди було тільки для спортсменів. Зі своєї сторони бачу абсолютно логічною заборону російським спортсменам представляти свою державу на змаганнях,

– зазначив колишній боксер.

Гвоздик вважає, що ті спортсмени, які не підтримують війну, мають право виступати на міжнародному рівні. Мовляв, вони представляють себе, а не країну.

"З одного боку, я розумію спортсменів, які присвятили усе своє життя спорту і тепер вони не можуть виступати на міжнародних змаганнях. Окрім тих, хто відкрито підтримує, як вони кажуть, "спецоперацію", не вважаю спортсменів винними у тому, що відбувається. Професійний спорт це ж не Олімпійські ігри, тут боксер в першу чергу представляє себе. А з іншого, Ви досі вірите у справедливість?", – додав колишній чемпіон.

До речі. російські спортсмени продовжують мовчати про війну, яка розв'язала їхня країна. Спортивні санкції проти представників країн-агресора радше запроваджені для того, щоб спонукати атлетів, які є кумирами для багатьох громадянин своєї держави, до дій. Проте схоже, що всіх все влаштовує.

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