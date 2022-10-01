Экс-биатлонистка сборной Украины Абрамова восхищается российскими добровольцами

Бывшая биатлонистка сборной Украины Ольга Абрамова лайкнула пост российской спортсменки Ольги Подчуфаровой. Но опубликовала фотографию со своим близким товарищем, вступившим в ряды русской армии.

Один из пользователей прокомментировал понравившуюся экс-биатлонистку национальной команды: "Абсурднее содержания этого поста только Ольга Абрамова, которая его ругала, будучи гражданкой Украины".

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Почему Абрамова не заслуживает места в сборной Украины

Абрамова ответила ему: "Меня восхищают идущие добровольцем. А вы как, добровольно или повестку ждете?"

В начале апреля троих натурализованных россиянок исключили из состава сборной Украины по биатлону. Речь идет о Екатерине Бехе, Ольге Абрамовой и Оксане Москаленко.

Эти спортсменки уехали из Украины в день полномасштабного вторжения России. До этого биатлонистки находились на сборе в Сянках Львовской области.

Относительно Ольги Абрамовой, тогда она опубликовала пост с хештегами "#нетвойне" и "#мирумир". Но действительно ли это является общественной позицией? Вряд ли. Ведь это нормальная реакция сознательного человека, что он выступает против войны. Действия русской армии она не осудила и не сказала ничего в поддержку Украины.

Украинские биатлонистки даже пытались вступиться за Абрамову и написали письмо-обращение Министерству спорта, где просили вернуть Ольгу в состав национальной команды. Они заверили, что биатлонистка была вынуждена вернуться в Россию, потому что там проживает маленький ребенок.

Что известно о биатлонистке