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Счастливые супруги / Фото из инстаграмма биатлонистки
Аита Гаспарин / Фото из инстаграмма биатлонистки
Сергей Семенов является одним из самых титулованных биатлонистов Украины. Он является чемпионом Европы 2013 в индивидуальной гонке. Трижды получал серебро соревнований (2012, 2015).
Дважды становился бронзовым призером чемпионата мира (2011, 2016). Серебряный призер летнего чемпионата мира в смешанной эстафете (2014).
По итогам сезона-2014/2015 Сергей завоевал малый Хрустальный глобус Кубка мира в зачете индивидуальных гонок. Никому из украинских биатлонистов не удавалось получить подобную награду.
Однако пока Сергею не везет, украинец пропустил 2 последних сезона по болезни.
Аита Гаспарин является сестрой биатлонисток Селины Гаспарин и Элизы Гаспарин. На ее счету 3 медали Кубка мира по эстафете и бронза чемпионата Европы.